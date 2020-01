Papa Francesco: nomina mons. Celestino Migliore nuovo nunzio apostolico in Francia

Il Santo Padre ha nominato nunzio apostolico in Francia mons. Celestino Migliore, arcivescovo titolare di Canosa, finora nunzio apostolico nella Federazione Russa e in Uzbekistan. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Migliore succede a mons. Luigi Ventura, di cui il Papa ha accettato di recente le dimissioni per “motivi di età”, avendo raggiunto i 75 anni il 9 dicembre scorso. Era in carica dal 2009. Prima della nomina di oggi e dopo la rinuncia all’incarico da parte di mons. Ventura, la guida della nunziatura apostolica a Parigi è stata assicurata da mons. Andrea Ferrante, attualmente primo consigliere di nunziatura, in qualità di incaricato d’affari.