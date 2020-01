Divorziati risposati: Perugia, domani nella Casa della Tenerezza dialogo con p. Vianelli (Cei)

Proseguono le attività del Centro familiare Casa della Tenerezza di Perugia, che si dedica alla cura e all’accompagnamento delle famiglie e in particolare delle coppie in difficoltà, attraverso percorsi di consulenza, incontri di iniziazione alla vita matrimoniale, seminari sulle tematiche cruciali nella quotidianità della coppia e della famiglia. Domani, domenica 12 gennaio, si svolgerà nel Centro una giornata di riflessione dedicata alle persone che vivono la fatica della separazione o del divorzio. Il tema sarà “Genitori nella separazione: perdonati per-donare”. L’incontro si inserisce nel percorso mensile “Berit” di accompagnamento delle persone in condizione di separazione, divorzio e nuova unione. In particolare, la riflessione di domani sarà dedicata alle tematiche del perdono e della genitorialità. L’incontro inizierà alle 9.30. Interverrà, oltre al fondatore don Carlo Rocchetta, anche p. Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei. Moderatori saranno Paolo Tomassoni ed Alessandra Giovannini, coppia del Centro familiare Casa della Tenerezza e consulenti familiari. L’incontro è aperto a tutti, qualunque sia la situazione dopo la separazione o il divorzio. È aperto anche ai sacerdoti e agli operatori di Pastorale familiare, nonché a tutte le persone sensibili al tema delle famiglie ferite.