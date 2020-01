Diocesi: Molfetta, le Giornate biblico-teologiche in preparazione alla Domenica della Parola

In preparazione alla Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco e celebrata nella III Domenica del Tempo Ordinario (nel 2020 il 26 gennaio), la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi propone le Giornate biblico-teologiche che si terranno a Molfetta dal 15 al 17 gennaio (ore 19-21), presso l’auditorium “Regina Pacis” della parrocchia Madonna della Pace.

Le prime due serata saranno dedicate a “Il Vangelo di Matteo” e vedranno come relatrice la biblista Rosanna Virgili, docente di Esegesi presso l’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. Venerdì 17 sarà mons. Antonio Pitta, pro-rettore della Pontificia Università Lateranense di Roma e docente di Esegesi, a presentare la lettera apostolica di Papa Francesco “Aperuit illis” con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cronacchia. Per tutte e tre le serata è prevista la diretta streaming sui canali diocesani.