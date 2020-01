Aereo ucraino caduto in Iran: Rouhani, “abbattuto per un errore umano”

È stato un “disastroso” e “imperdonabile” errore umano ad aver abbattuto l’aereo della compagnia Ukrainian Airlines poco dopo il decollo da Teheran. Ad ammetterlo è stato il presidente iraniano Hassan Rouhani con un post sul suo account Twitter. “La Repubblica islamica dell’Iran si rammarica profondamente per questo disastroso errore. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie in lutto. Offro le mie più sincere condoglianze”, ha scritto Rouhani, precisando che “l’indagine interna delle Forze armate ha concluso che i missili purtroppo lanciati a causa di un errore umano hanno causato l’orribile incidente dell’aereo ucraino e la morte di 176 persone innocenti. Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire” i responsabili di “questa grande tragedia” e di questo “errore imperdonabile”.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020