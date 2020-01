“A Sua Immagine”: speciale “I Papi e il cinema” con mons. Dario Viganò e Vincenzo Corrado. Incontro con la scrittrice Elisabetta Dami

Due puntate dedicate al rapporto tra arte e fede per “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 11 e domenica 12 gennaio: dialogo con la scrittrice per l’infanzia Elisabetta Dami, creatrice del fenomeno mondiale “Geronimo Stilton”; speciale “I Papi e il cinema”, in occasione dei 60 anni della Filmoteca Vaticana con in studio mons. Dario E. Viganò (Santa Sede) e Vincenzo Corrado (Conferenza episcopale italiana). Si conclude, inoltre, il pellegrinaggio in Armenia con don Marco Pozza nello spazio “Le ragioni della speranza”.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 11 gennaio alle 15.55 su Rai Uno la conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti incontra la “mamma” di Geronimo Stilton, la scrittrice per l’infanzia Elisabetta Dami. Con i suoi libri dedicati a Stilton la Dami viene tradotta in più di 50 lingue, con oltre 170 milioni di copie vendute. Dietro a questo grande successo editoriale c’è un incontro con la fede e un impegno in iniziative benefiche attraverso la Fondazione Geronimo Stilton.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio del programma dedicato al commento del Vangelo della domenica: tappa finale per il pellegrinaggio in Armenia iniziato sotto l’Avvento con il teologo don Marco Pozza e in collaborazione con l’Opera romana pellegrinaggi. Il viaggio si conclude a Padova, incontrando la scrittrice armene Antonia Arslan, autrice del romanzo “La masseria delle allodole”.

“I Papi e il cinema” è il titolo della puntata speciale di “A Sua Immagine”, in onda domenica 12 gennaio alle 10.30 su Rai Uno. Ospiti in studio con Lorena Bianchetti sono mons. Dario Viganò, professore ordinario di cinema e vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali, e Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei. Tema della puntata è la ricorrenza dei 60 anni della Filmoteca Vaticana, il cosiddetto “cinema dei Papi”, istituito nel 1959 da Giovanni XXIII.

Alle 10.55, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dalla Chiesa San Francesco di Paola a Palermo, per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12 da piazza San Pietro.

Il programma “A Sua Immagine” è realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.