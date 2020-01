Settimanali cattolici: Fisc, Criveller coordinatore del Comitato tecnico consultivo. Nominate le commissioni

foto SIR/Marco Calvarese

Eletto il Comitato tecnico consultivo della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc). Sergio Criveller, del settimanale della diocesi di Treviso “La Vita del Popolo”, ne sarà il coordinatore. Scelto come segretario Roberto Giuglard di “Vita diocesana Pinerolese”, mentre il rappresentante in Fisc Servizi srl sarà Luciano D’Amato del mensile “Fermento” dell’arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Formate anche le quattro commissioni. Il coordinatore di quella per l’Innovazione e sviluppo pubblicitario sarà don Davide Imeneo, direttore responsabile de “L’Avvenire di Calabria”, settimanale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria. Marco Gervino de “Il Letimbro” di Savona scelto a capo della commissione Cultura e convegni. La commissione giuridica sarà guidata da Giuseppe Vecchio, direttore responsabile de “La Voce dell’Jonio” di Acireale. Infine, Giampaolo Atzei, direttore responsabile di “Sulcis Iglesiente Oggi”, settimanale della diocesi di Iglesias, è stato nominato alla guida della commissione Formazione.