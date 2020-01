Paraguay: vescovi su epidemia di dengue, “combatterla è un gesto d’amore per il prossimo”

La Conferenza episcopale del Paraguay (Cep), attraverso un comunicato del proprio Ufficio comunicazioni e stampa, mette in allarme sull’epidemia di dengue in atto del Paese, come comunicato dal ministero della Salute. Particolarmente forte l’impatto nella capitale, Asunción, e nel dipartimento “Central”. La Cep si rivolge “a sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, movimenti apostolici, operatori pastorali, fedeli, persone di buona volontà di tutte le diocesi del Paraguay” per esortarli “a un fermo impegno per collaborare a eliminare le larve delle zanzare, che trasmettono la malattia”.

Le autorità hanno informato che il serotipo circolante in questa epidemia è di “tipo 4”, cioè un nuovo serotipo che mette, di conseguenza, a rischio l’intera popolazione.

Il comunicato mette in evidenza numerosi comportamenti quotidiani da mettere in pratica e avverte: “Ci troviamo di fronte a una situazione di epidemia che potrebbe costare vite umane. Lottare contro la dengue è un gesto d’amore per il prossimo e un’esigenza della nostra fede cristiana”.