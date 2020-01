Brexit: Anne, anglo-italiana, dice no al divorzio. “Il nostro posto è in Europa”

Attivista di British in Italy e del Movimento federalista, Anne Parry ha più volte manifestato, anche a Londra, contro la decisione di lasciare l’Ue. Una “sardina europea”, molto attiva sui social, che ama il Regno Unito quanto l’Italia, e non si rassegna al populismo che ha portato l’isola al distacco dai Ventisette. Punta il dito contro le fake news, la disinformazione, i tabloid e la classe politica britannica. E teme che gli inglesi possano pagare un prezzo elevato per questa scelta

Anne Parry, a sinistra, a una manifestazione anti-Brexit. Sotto, un primo piano, con il marito Mario e la sua "sardina europea" e presente ad un altro evento per il "no" al recesso del Regno Unito dall'Ue

No, lei non ci sta. Non si rassegna all’idea che il proprio Paese si isoli dal resto dell’Ue. E così, nonostante il Brexit dal 1° febbraio diventi operativo, continua la sua battaglia: “il nostro posto è in Europa”. Anne Parry è nata a Liverpool, è cresciuta a Retford, nei pressi della foresta di Sherwood. Dal 1982 vive in Italia – con doppia cittadinanza – a Negrar di Valpolicella (Verona), col marito Mario. Insegnante di lingue, Anne è attivista di British in Italy: con Mario ha manifestato – per un deciso “no” al divorzio di Londra dal continente – a Roma, Firenze e per ben sei volte nel Regno Unito, tra Londra, Leeds e Winchester. “Abbiamo marciato verso il Parlamento britannico partendo da Buckingham Palace, poi due volte da Hyde Park e ancora a Trafalgar Square”. In milioni hanno marciato più volte dopo il referendum del 2016 per fermare il recesso dall’Unione.

Anne Parry ci riceve nella sua casa di Negrar. Nel soggiorno, in bella mostra, spicca una grande sardina blu con le 12 stelle europee. Anche lei si sente “una sardina, di quelle che manifestano per le proprie idee, contro il populismo”. Di recente Anne e Mario hanno anche partecipato a tre manifestazioni delle Sardine, a Verona, Roma e l’ultima volta domenica scorsa a Desenzano. Trova molti punti in comune tra i valori delle Sardine e il movimento anti Brexit, quali il rifiuto del nazionalismo/sovranismo che tende a dividere invece che riunire le persone di diverse nazionalità, la solidarietà, l’inclusione, i diritti dei cittadini garantiti dall’Ue e che potrebbero venire meno nel Regno Unito dopo il Brexit. E, ancora, l’importanza di una politica seria, competente e non urlata, la non violenza e anche l’attenzione all’emergenza climatica.

Proprio il populismo è alla base del Brexit.

“Gli inglesi – dice – hanno votato al referendum senza rendersi conto fino in fondo delle pesanti conseguenze che avrà. Sulle nostre vite, sulla nostra economia…”. In Valpolicella il Movimento federalista ha organizzato, alla vigilia del fatidico 31 gennaio, un incontro per far conoscere i vantaggi dell’Unione europea, per discutere di eventuali riforme necessarie a rendere l’Ue più vicina ai cittadini ed efficace nella sua azione. Non tutto è perfetto tra i Ventisette, “ma l’isolamento – dice Anne Parry – è certamente peggio”. Aggiunge, decisa: “Brexit è una scelta sbagliata. Divide il Paese, divide le famiglie. In molte case non è possibile introdurre alcun discorso sul Brexit, altrimenti si finisce litigando!”.

Ma qual è, secondo lei, il futuro del suo Paese? “È certamente in Europa, accanto agli altri popoli europei. Condividiamo storia, cultura…”. “La nostra lingua è diventata una specie di lingua franca condivisa da persone in tante altre parti dell’Europa e del mondo. E noi, nel Regno Unito, importiamo beni e servizi di tutti i tipi dall’Unione europea, molti britannici amano la moda italiana, apprezziamo ovviamente cibi e vini europei…”. Anne è attivissima sui social per diffondere conoscenze sull’Ue e mettere in guardia dagli effetti temuti del Brexit. “Di sicuro – dichiara – i miei connazionali che vivono in Italia sono contrari al Brexit”.