Lo sport e la vita

Mentre i nostri politici e parlamentari stanno discutendo sulla legge elettorale e, soprattutto, sulla data (prima o dopo il 10 settembre, fatidica scadenza per acquisire il vitalizio?) delle elezioni anticipate, che ora sembrano diventare più probabili; e mentre, intanto, circa 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne domenica prossima per la “prova” delle elezioni amministrative, la vita continua… Con la sua dinamica e le sue iniziative, con le difficoltà, ma pure le prospettive che tanti, con pazienza e buona volontà costruiscono comunque per sé e per gli altri.

Una fase particolarmente frizzante e coinvolgente sta vivendo il mondo dello sport con, nel calcio, l’assegnazione dello scudetto, il saluto al grande beniamino Totti e l’appuntamento di questo sabato 3 giugno per la finale della Champions League della Juventus contro il Real Madrid a Cardiff; nel ciclismo la conclusione in piazza Duomo a Milano del 100° Giro d’Italia, combattuto e affascinante; e titoli e play off di fine stagione in tante altre discipline sportive. Ma si apre anche un’altra fase di attività sportive più libere e varie che coinvolgono moltissimi istruttori e praticanti nel tempo estivo: in particolare gli sport di spiaggia e di mare, dal beach volley al nuoto al Sup, ecc.

Senza dimenticare le numerose attività proposte a bambini e ragazzi negli intensi e accattivanti programmi dei vari “Grest” o “Estate Ragazzi” e nei campiscuola ai monti o al mare. Tante attività che allenano corpo e spirito alla disciplina e all’impegno, alla fatica e alla gioia; in particolare i giochi e le attività di squadra che educano a crescere e a stare insieme nella stima reciproca e nella collaborazione. Una serie di valori che lo sport (e altre attività simili o collaterali) può promuovere efficacemente, combattendo e superando i disvalori che purtroppo molte volte lo stravolgono e lo deturpano.

Volge ormai al termine anche l’anno scolastico: un anno meno esaltante di quanto potesse far sperare la tanto decantata “buona scuola”, ma nondimeno importante e fruttuoso grazie all’impegno di dirigenti e docenti e alla partecipazione degli alunni che – si spera – comprendono l’importanza fondamentale dell’istruzione e dell’educazione per la loro vita presente e futura. Il lungo periodo di vacanza, caratterizzato qui da noi dalle molte opportunità che offre una zona balneare, non sarà tempo di dissipazione, ma occasione di rivivere in altra dimensione, più piacevole, rapporti e iniziative, attività e riposo, svago e differenti impegni crescendo nella capacità di collaborare e di vivere insieme. Tutto ciò – verrebbe da dire – nonostante le beghe e i giochi dei politici politicanti, che dovrebbero invece curarsi un po’ di più di promuovere la vita dei cittadini, anche in questi aspetti che possono sembrare secondari, oltre a quelli fondamentali dell’economia e del lavoro, purtroppo non meno trascurati…

(*) direttore “Nuova Scintilla” (Chioggia)