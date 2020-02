Tratta: Ranghelli (Donne Acli), “per sconfiggerla bisogna eliminare le diseguaglianze di genere”

“Se vogliamo sconfiggere il fenomeno della tratta umana dobbiamo prima di tutto intervenire per sconfiggere le diseguaglianze di genere. Lo ha affermato Agnese Ranghelli, coordinatrice di Acli Donne, in occasione della Giornata mondiale di preghiera contro la tratta umana. “La tratta – aggiunge – è un fenomeno che riguarda, nella maggior parte dei casi, donne e bambine che si trovano in condizioni di discriminazione e di povertà”. “Ci uniamo all’appello della coordinatrice internazionale di Talitha Kum, suor Gabriella Bottani, che da anni è in prima linea per combattere questo fenomeno, e diamo il nostro appoggio alla veglia di preghiera che si terrà oggi a Roma alle 18.30 presso la basilica di Sant’Antonio da Padova e anche alla marcia ‘Insieme contro la tratta’ prevista domani, domenica 9 febbraio a partire dalle 10.30” e che si concluderà in piazza San Pietro.