Tratta: card. Czerny, “lasciamoci convertire da ciò che Santa Bakhita ci insegna”

“La figura di Santa Bakhita, suora di origine sudanese, simbolo dell’impegno della Chiesa contro la schiavitù, ci invita ad una conversione dei cuori. Da queste giornate si leva la preghiera a Dio, perché ci aiuti ad abbracciare la realtà come Lui vuole e come Bakhita ci insegna”. Questo l’augurio del card. Michael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, lanciato nella sua riflessione sul tema “Insieme contro la tratta”, in occasione della VI Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta. Il card. Czerny ha concluso invitando a “mettere la tratta, la schiavitù, la sofferenza, la disperazione, nelle mani di Dio”, “non con la nostra soluzione ma con la nostra disponibilità a cambiare, a essere convertiti, ad abbracciare la missione che Dio ci affida, contando sull’aiuto di Gesù e con l’intercessione di Maria e Bakhita”.