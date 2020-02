Terra Santa: il Custode Patton lunedì a Trento per parlare di Gerusalemme

Padre Francesco Patton, francescano trentino, Custode di Terra Santa, sarà a Trento lunedì 10 febbraio (oratorio del Duomo in via Madruzzo, ore 20.30) per un incontro promosso dalla diocesi sul tema “Gerusalemme, una città condivisa perché non sia divisa”. Un argomento di stringente attualità, si legge in un comunicato, proprio mentre si è acceso il confronto internazionale attorno al piano di pace per il Medio Oriente presentato dal presidente americano Trump. L’invito – spiegano i promotori – è rivolto in particolare ai pellegrini della Terra Santa: a chi c’è già stato, a chi ci andrà prossimamente, a chi coltiva il sogno di visitarla.