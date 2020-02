Rai Due: Sulla Via di Damasco, Nembrini “rilegge” Pinocchio dalla Falegnameria sociale di Roma

“Pinocchio: favola o parabola?”. Domani, domenica 9 febbraio, Sulla Via di Damasco, alle 9.15, su Rai Due, andrà in onda dalla Falegnameria sociale di Roma. La conduttrice Eva Crosetta, in compagnia dello scrittore, Franco Nembrini, “rilegge”, in chiave cristiana, “l’avventura di Pinocchio”, una fiaba “impastata di Vangelo che provoca il cuore di tutti, laici e cattolici”, informa una nota. Ripercorrendo alcuni frammenti dei film di Garrone e Comencini, Nembrini offrirà una lettura educativa del capolavoro di Collodi, per le sue somiglianze con la vita e per quello che ha ancora da dire all’umanità di oggi. “Pinocchio, come ciascuno di noi, ricerca il bene, ma deve scegliere se essere persona o burattino, facendo i conti con gli inganni del Gatto e la volpe, i consigli del Grillo parlante, i fili (le catene) invisibili di Mangiafuoco, l’infedeltà alle promesse fatte, l’amore incrollabile del povero Geppetto”. Il programma di Vito Sidoti andrà in onda dalla falegnameria sociale di Testaccio, a Roma, tra pezzi di legno e scalpelli, “a stretto contatto con la materia, oggetti vivi che sono espressione dell’ingegno e della creatività”.