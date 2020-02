Kazakhstan: Caritas, salvaguardia del creato e responsabilità sociale tra gli obiettivi del 2020

Saranno la salvaguardia del creato e la responsabilità sociale gli obiettivi principali dell’anno 2020 per Caritas Kazakhstan. Lo spiega in una lettera, ripresa da Fides, il direttore don Guido Trezzani: “Gli eventi degli ultimi mesi hanno posto l’ecologia al centro delle priorità mondiali. Questo non è il contesto per approfondire una discussione sul ‘fenomeno Greta’, ma ciò che è certo è che quando il volume degli slogan si abbassa, ad ognuno resta una domanda: ‘cosa posso fare io nel concreto?’”. In quest’ottica, scrive il missionario, “è stato importantissimo, per noi di Caritas Kazakistan, prendere parte alla conferenza organizzata a dicembre scorso a Bangkok da Caritas Asia e basata sulle domande aperte che il Papa ha lanciato nell’enciclica ‘Laudato si’. Per una realtà come la nostra, che muove i primi passi verso problemi così vasti, è stata un’opportunità unica di ascoltare le esperienze e i risultati ottenuti da altri organizzazioni della Confederazione e di trovare ispirazione per i nostri progetti presenti e futuri”. La tematica della responsabilità sociale dei cittadini accompagnerà anche un altro progetto della Caritas, in collaborazione con il marchio di abbigliamento ‘Zara’: “A prima vista, si potrebbe pensare che il mondo della moda sia molto distante dalle preoccupazioni sociali. Per fortuna, tuttavia, ci sono circostanze che rompono gli stereotipi. I contatti con ‘Zara’ sono iniziati con delle semplici conversazioni telefoniche per chiarire scopi e dettagli di una possibile collaborazione con Caritas Kazakistan. Il progetto che ne è nato consiste nel posizionare in tre punti vendita di Almaty dei box di raccolta di abiti usati: i volontari Caritas si occuperanno poi di distribuire tali indumenti alle famiglie bisognose della zona”.