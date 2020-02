Diocesi: Taranto, riflessione su “Luigi Sturzo e la costruzione dell’Unione europea”

I martedì culturali, organizzati dall’Ufficio diocesano cultura, giungono al quarto appuntamento, in programma per il 10 febbraio, all’Auditorium San Roberto di Taranto, alle 18.30. Il tema che sarà proposto in questo nuovo incontro è “Luigi Sturzo e la costruzione dell’unione europea”. Ne parlerà Pierluigi Castagnetti, ex deputato del Partito popolare e attualmente membro dell’Istituto Sturzo di Roma. “L’importanza di questo nuovo appuntamento si colloca nella conoscenza delle idee guida che hanno dato concretezza alla costruzione dell’unione europea – spiega una nota della diocesi -. Don Luigi Sturzo è stato un pioniere, da alcuni non conosciuto, di questa esigenza di unità di popoli e nazioni”.