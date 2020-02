Diocesi: Rieti, l’11 febbraio mons. Pompili e Pagnoncelli presentano il report “RiData” sugli incontri di cittadinanza

Il sondaggista Nando Pagnoncelli, amministratore delegato della società demoscopica Ipsos, sarà a Rieti martedì 11 febbraio (ore 21) presso l’Innovation Center Ibm di largo Grazioli, per affiancare il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, nella presentazione del report sulle attività di “RiData”: una pubblicazione che fa il punto sul lavoro compiuto dal gruppo di lavoro nel corso dello scorso anno. Dopo quattro “Incontri di cittadinanza” su economia, salute, cultura ed educazione, il laboratorio promosso dalla Chiesa di Rieti con alcune realtà civiche e cattoliche del territorio, propone, si legge in una nota dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, “una sintesi dei dati più significativi, dai quali emergono sia le difficoltà che le linee di forza del contesto locale. Un’immagine affidabile delle fratture e delle opportunità che tiene conto del rapporto tra i diversi ambiti, lascia emergere le tendenze e suggerisce possibili modalità operative”. All’incontro sono invitati cittadini e istituzioni, “tutti chiamati a confrontarsi e lavorare su un’immagine oggettiva e condivisa della realtà. L’auspicio è quello di trovare nella partecipazione e nel dibattito lo spunto per il necessario rinnovamento delle idee e delle azioni richieste dalle sfide che attendono il territorio”.