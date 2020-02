Diocesi: Caltanissetta, lunedì dedicazione della sala conferenze del museo diocesano a Francesca Fiandaca

Lunedì 10 febbraio alle 18.30, al museo diocesano del seminario vescovile “G. Speciale” di Caltanissetta, il vescovo Mario Russotto procederà alla dedicazione della sala conferenze del museo alla prof.ssa Francesca Fiandaca Riggi, che dal 2011 al 2017 ne è stata alla guida “in modo illuminato e appassionato, riuscendo con la sua profonda cultura e le sue non comuni doti di donna a custodire e valorizzare il prezioso ‘scrigno di bellezza’, creatura di mons. Speciale, consegnato alla sua cura”. “A ornare questo importante momento della storia del Museo – si legge in una nota –, in cui il ricordo si fa memoria, l’arrivo di una piccola e pregiata pisside da viatico in argento, generoso dono della famiglia del dott. Gaetano Lacagnina, che troverà ad ‘accoglierla’ alcuni tra gli argenti più preziosi, selezionati tra i pezzi storici del patrimonio del Museo, esposti per l’occasione”. Interverranno all’incontro Giuseppe Di Vita, direttore del museo diocesano, Tiziana Amato, presidente Rotary club di Caltanissetta, don Alfonso Incardona, rettore del seminario vescovile, Angela Giunta, vice direttore del museo diocesano, Daniela Vullo, soprintendente Bb.Cc.Aa. di Caltanissetta.