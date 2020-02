Cristiani perseguitati: Acs, due giornate di testimonianza a Patti con don Bamogo

Sabato 8 e domenica 9 febbraio la Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) organizza due giornate di testimonianza a Patti (Me) nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Testimone sarà don Guesyaoba Paul Bamogo, sacerdote del Burkina Faso che racconterà del suo Paese che rappresenta purtroppo una delle nuove frontiere della persecuzione anticristiana. Sono stati oltre 60, di cui tre sacerdoti, i cristiani uccisi in odio alla fede in Burkina Faso nel solo 2019. Al tragico bilancio si deve aggiungere il rapimento di don Joël Yougbare. Il sacerdote è stato sequestrato il 17 marzo scorso e ad oggi ancora non si hanno sue notizie. Le celebrazioni sono in programma sabato alle 17 e domenica alle 8, 10, 11.30 e 17.