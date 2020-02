“Tra i 56 rimpatriati da Whuan, una donna con sola congiuntivite, sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita, a titolo precauzionale, all’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per ulteriori accertamenti”. Ne dà notizia il ministero della Salute. Si tratta della seconda persona tra le 56 rimpatriati da Wuhan e trasferito in quarantena nella struttura dedicata della Città militare della Cecchignola, a Roma.