Cammini francescani: Assisi, il 12 febbraio si presentano i rapporti statistici relativi alle presenze dei pellegrini nel 2019

Aumentano di anno in anno gli appassionati dei cammini francescani e del turismo lento. I numeri dei pellegrini (a piedi, in bicicletta, a cavallo o con handbike) che nel 2019 hanno fatto tappa alla basilica di San Francesco di Assisi verranno presentati mercoledì 12 febbraio, alle 11, nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, assieme alle statistiche di “Di qui passò Francesco” e della “Via di Francesco”. Numeri che confermano ancora una volta che l’Umbria è tra le mete più gettonate in Italia. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, i responsabili della “Statio Peregrinorum” del Sacro Convento di Assisi, fra Paul e fra Abelardo, il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti Urbani, e il direttore generale di Sviluppumbria, Mauro Agostini. La “Statio Peregrinorum”, a cura del Sacro Convento, raccoglie e divulga i dati di affluenza relativi a chi raggiunge la città del poverello.