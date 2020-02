“A Sua Immagine”: testimonianza di Gemma Pedrini, speciale Giornata mondiale del malato e commento del Vangelo con suor Smerilli

La testimonianza dell’artista Gemma Pedrini, lo speciale sulla Giornata mondiale del malato con in studio don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute Cei, e ancora il commento del Vangelo della domenica con suor Alessandra Smerilli: sono tutti i temi al centro delle puntate di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno sabato 8 e domenica 9 febbraio. Il programma Rai è realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. “Gemma: non vedo ma non mi arrendo” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 8 febbraio alle 15.55 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti c’è Gemma Pedrini, artista italiana, violoncellista, ipovedente dalla nascita. Nella sua vita c’è anche molto sport, campionessa di sci con il bronzo alla Coppa del mondo del Sestriere. La sua è una testimonianza di coraggio, di amore pieno per la vita. Alle 16.15, poi, “Le ragioni della speranza”, il commento del Vangelo della domenica con suor Alessandra Smerilli: questa settimana suor Smerilli è a Caserta, per raccontare un’esperienza di economia sociale e welfare all’avanguardia.

La Giornata mondiale del malato è al centro del momento talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 9 febbraio alle 10.30 su Rai Uno. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti ci sono don Massimo Angelelli (direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute Cei), Cosimo Tudisco (medico) e Barbara Mangiacavalli (presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche).

Nel corso della puntata, alle 10.55, il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi e subito dopo linea alla Santa Messa, che questa settimana viene trasmessa – sempre rigorosamente in diretta – dall’Opera della Provvidenza S. Antonio in Sarmeola di Rubano (Pd), con la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Conclude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, da piazza San Pietro.