Volontariato: Palazzini (Cnesc), “gratitudine al presidente Mattarella per il richiamo al Servizio civile universale”

“Siamo grati al presidente della Repubblica per il richiamo puntuale al Servizio civile universale e al suo concorso alla ricucitura della coesione sociale e della crescita di civismo e di solidarietà, che ha fatto oggi a Padova, scelta nel 2020 come Capitale europea del volontariato”. Lo dichiara Licio Palazzini, presidente della Cnesc, in riferimento all’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione di “Padova Capitale europea del volontariato 2020”, che si è svolta stamani. “Ogni anno decine di migliaia di giovani chiedono di parteciparvi, le organizzazioni accreditate, del Terzo settore e pubbliche, propongono validi progetti di impiego – ha aggiunto –. Queste generosità sono vanificate dalla crescente scarsità di risorse pubbliche, in primo luogo statali. Siamo certi che il ministro Spadafora, delegato al Servizio civile universale, che sappiamo attivamente impegnato, farà di tutto per ridurre lo scarto fra generosità e risorse disponibili”.