Ue: al lavoro il gruppo di esperti sulla sanità on line. Kyriakides (Commissione), “benefici tangibili per i pazienti”

(Bruxelles) “Il gruppo di esperti sulla sanità on line” (eHealth Stakeholder Group), équipe di circa trenta consulenti della Commissione nata nel 2012, oggi è stato arricchito da nuovi membri. Compito del gruppo è “fornire consulenza e competenza, contribuire allo sviluppo delle politiche e sostenere la trasformazione digitale nell’ambito della salute e dell’assistenza nell’Ue”. Oggi è stato rafforzato poiché nei mesi a venire il gruppo dovrà lavorare su questioni quali “il trasferimento di dati sanitari, i servizi sanitari digitali, la protezione dei dati, la sicurezza informatica e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel contesto della salute e dell’assistenza”, in linea con la comunicazione adottata nell’aprile 2018. “La digitalizzazione può apportare benefici tangibili ai pazienti e agli operatori sanitari, fornendo un’assistenza sanitaria di qualità e riducendo le disuguaglianze”, ha affermato Stella Kyriakides, commissaria per la salute e la sicurezza alimentare. Il gruppo di esperti – spiega una nota – è composto da rappresentanti di diverse organizzazioni e associazioni europee nel settore tecnologico, di pazienti, operatori sanitari e della comunità scientifico-medica, e resteranno in carica fino al 2022. La prima riunione avrà luogo il 13 marzo a Bruxelles.