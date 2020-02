Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, positivo al test un italiano. Usa, nello Iowa Buttigieg vince le primarie dem

Coronavirus/1: Iss, positivo test su uno degli italiani rimpatriati da Wuhan

L’Istituto superiore di sanità ha comunicato, ieri sera, alla task-force del ministero della Salute “l’esito positivo del test di conferma su uno degli italiani rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena nella città militare della Cecchignola”. Lo ha sottolineato con una nota lo stesso Istituto. Il paziente è attualmente ricoverato all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma “con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”. “L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva – conclude la nota -. Nei casi di positività al primo test l’Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute”.

Coronavirus/2: Giappone, su nave 61 positivi. A bordo 35 italiani

Sono 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. Sarebbero 35 gli italiani a bordo di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c’erano italiani tra i primi 20 trovati positivi. Il ministro della Salute, Katsunobu Kato, ha spiegato che le autorità sanitarie hanno sottoposto al test 273 persone a bordo della nave: “Oggi saranno trasportati negli ospedali in diverse prefetture, ora ci stiamo preparando per questo. In totale, su 273 analisi, 61 sono risultati positivi”.

Usa/1: Iowa, Buttigieg vince di misura su Sanders le primarie dem

Vittoria di misura per l’ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, sul senatore Bernie Sanders col 100% dei voti scrutinati in Iowa, prima tappa delle primarie dem per la corsa alla Casa Bianca: 26,2% contro 26,1%. La senatrice Elizabeth Warren arriva terza col 18%, seguita dall’ex vice presidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%. “È una notizia fantastica”, ha commentato Buttigieg.

Usa/2: Trump, “impeachment è stato una vergogna”

“Una vergogna. Una grande ingiustizia per tre anni portata avanti da gente bugiarda. Non so se un altro presidente sarebbe riuscito a superare questa situazione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando agli americani in diretta tv dalla Casa Bianca dopo la sua assoluzione dalle accuse che lo avevano portato all’impeachment.

Iraq: scesi in piazza migliaia di studenti a Baghdad

Migliaia di manifestanti hanno gremito ieri piazza Tahrir, a Baghdad e le zone circostanti, dove a ottobre si sono verificate massicce proteste popolari anti-governative, in segno di solidarietà con i dimostranti delle città del sud del paese sui quali è stata esercitata la repressione delle milizie sciite filo-iraniane. Si tratta in maggior parte di studenti delle scuole e delle università, riunitisi nel centro di Baghdad per proseguire i sit-in di protesta in corso dal 1° ottobre scorso. Ieri a Najaf, città-santuario del sud, 7 dimostranti sono stati uccisi da uomini armati. Secondo fonti locali, la sparatoria è attribuita a miliziani filo-iraniani.