Scuola: Fism, “subito la procedura straordinaria per l’abilitazione dei precari delle paritarie”

“Nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione ha inviato al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per il necessario parere, gli schemi dei decreti della procedura straordinaria per l’assunzione dei precari della scuola secondaria, del concorso ordinario per la secondaria e della valutazione dei titoli per il concorso infanzia/primaria. Senonché tra gli schemi di decreto predisposti dal ministero dell’Istruzione manca quello relativo alla procedura straordinaria, prevista sempre dal dl n. 126/2019, per la abilitazione dei docenti precari delle scuole secondarie paritarie”. Lo affermano in una nota alcune associazioni, tra cui la Fism, che ricordano come “la prima bozza del decreto legge n. 126/2019 ‘salva precari’ tagliava fuori del tutto i docenti che prestano servizio nelle paritarie”. Evidenziando che il Parlamento ha convertito in legge con modifiche il decreto 126 (legge n. 150/2019), confermando la possibilità per i precari delle paritarie di partecipare alla procedura straordinaria per conseguire la abilitazione all’insegnamento, le associazioni denunciano che “nonostante ciò il ministero dell’Istruzione è tornato alla scelta iniziale”, “una procedura straordinaria senza i docenti delle paritarie”. “È gravissimo che l’amministrazione scolastica non tenga in considerazione, come elemento vincolante, quanto deciso dal legislatore. Il dl 126/2019 prevedeva che le procedure fossero avviate nel 2019; chiediamo che venga immediatamente attivata anche quella finalizzata alla abilitazione dei precari delle paritarie”.