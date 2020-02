Incontro Cei Mediterraneo: doppia presentazione a Roma e a Bari. Card. Bassetti, “discussione fraterna”

“Mediterraneo frontiera di pace” è il titolo dell’incontro di riflessione e spiritualità tra i vescovi cattolici dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L’assemblea si svolgerà a Bari dal 19 al 23 febbraio e sarà conclusa da Papa Francesco con la celebrazione della messa, domenica 23, in Corso Vittorio Emanuele II. “È molto importante – afferma il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei – sottolineare le peculiarità di questo incontro: non ci troviamo di fronte a un convegno scientifico-culturale e non è neanche una conferenza in cui si sperimentano nuove forme di dialogo interreligioso. Si tratta, invece, di qualcosa di diverso e speciale, per molti aspetti unico, che rimanda, soprattutto, al nostro modo più autentico di vivere e di essere Chiesa che dà voce alle difficoltà e alle attese dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Sono pronto ad accogliere tutto quanto lo Spirito Santo saprà suscitare in un confronto e in una discussione che, sono sicuro, avverrà con franchezza e spirito fraterno”. Nei prossimi giorni l’evento sarà presentato alla stampa, sia a Roma sia a Bari. Nella Sala Marconi di Palazzo Pio (Roma, piazza Pia, 3) l’appuntamento è per le 11 di mercoledì 12 febbraio. Moderati da Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali, interverranno il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Cei, mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari – Bitonto e mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei. I giornalisti e gli operatori dei media che intendono partecipare alla conferenza stampa devono inviare richiesta alla Sala Stampa della Santa Sede, esclusivamente attraverso il sistema di accreditamento online, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti. Tutte le richieste dovranno giungere entro 48 ore dall’evento. A Bari, invece, nella Sala priorale della Basilica di San Nicola, l’appuntamento è per le 12 di sabato 15 febbraio. Interverranno mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, e mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari – Bitonto. Con loro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. A moderare la conferenza stampa, il direttore Vincenzo Corrado.