Giornata del malato: Milano, domani a Casa Schuster convegno “Il volto del Dio vicino”

“Il volto del Dio vicino”: è questo il tema assegnato al convegno per la Giornata mondiale del malato che il Servizio per la Pastorale della salute della diocesi di Milano organizza per sabato 8 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Casa Schuster in via Sant’Antonio 5 nel capoluogo lombardo. La mattinata si aprirà con la lectio magistralis dell’arcivescovo Mario Delpini su “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi” (Mt 11,28). A seguire la relazione di mons. Luca Bressan, vicario episcopale per cultura, carità, missione e azione sociale, su “La Chiesa ‘ospedale da campo’ vicina a tutti i sofferenti”. Quindi tavola rotonda sul tema “I volti della prossimità”. La diocesi ambrosiana invita in particolare i responsabili della cappellanie ospedaliere, i ministri straordinari della comunione eucaristica, il personale sanitario e i volontari ospedalieri.