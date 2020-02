Germania: Federazione cattolica sportiva tedesca, festa per i cento anni

Il 2020 è un anno speciale per lo sport tedesco, non solo per la partecipazione ai Giochi olimpici di Tokyo e agli europei di calcio: celebra i 100 anni la Federazione cattolica sportiva tedesca (Djk), nata a Würzburg nel 1920 come Associazione dello sport giovanile cattolico tedesco. La Djk è un’associazione sportiva orientata al valore cristiano cattolico, aperta a tutte le culture, con grande esperienza paralimpica. In particolare la festa nazionale che si celebrerà a Würzburg, dal 15 al 17 maggio prossimi e il pellegrinaggio giubilare nazionale a Bamberga il 4 di ottobre, in coincidenza con il centenario dalla nascita della prima organizzazione. Un programma colorato – con manifestazioni sportive, concerti, convegni, proiezioni storiche, tavole rotonde con la partecipazione di campioni dello sport tedesco provenienti per formazione da associazioni sportive della Djk – scandirà i tempi della festa nazionale di Würzburg; a Bamberga il clima sarà prettamente spirituale, con l’affluenza dei pellegrini dopo un pellegrinaggio a piedi da Würzburg, che inizierà il 27 settembre facendo successivamente 5 tappe, prima di giungere nella città universitaria del nord della Baviera, nella quale il 3 ottobre sarà dedicato a ripercorrere con vari momenti di ringraziamento la storia della Djk, e il 4 ottobre, dopo una festosa sfilata nel centro storico, verrà celebrata una messa nella cattedrale imperiale dei Santi Pietro e Giorgio.