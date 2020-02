Diocesi: Termoli-Larino, nella Settimana per la vita domani convegno dell’Unitalsi con testimonianze di servizio ai malati

Si terrà domani alle 15.30, presso la sala della curia vescovile di Termoli-Larino (Termoli, piazza sant’Antonio 8), il convegno “‘Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò’ (Mt 11,28). Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti”, promosso dalla sottosezione Unitalsi di Termoli nell’ambito della “Settimana per la vita” – in programma fino all’11 febbraio – organizzata e coordinata dalla Consulta diocesana per la Pastorale della salute. Interverranno Maria Gisella Molina, consigliere nazionale Unitalsi, e Piero Muolo, responsabile medico della sezione pugliese Unitalsi. “L’esperienza della nostra associazione – sottolinea Raffaele Monaco, presidente sottosezione di Termoli – è un cammino di servizio e di amore vissuto quotidianamente accanto a chi soffre, a chi è solo ed in difficoltà. Con gioia partecipiamo alle iniziative per la Settimana della vita, facendoci ispirare dal tema scelto da Papa Francesco in occasione della Giornata del malato che si terrà l’11 febbraio”. Tra i temi oggetto di riflessione la difesa della vita fin dal concepimento, l’accompagnamento delle donne in difficoltà, il percorso di crescita di ogni persona e la cura della famiglia, l’esperienza della malattia e del dolore, la preghiera, l’assistenza e la vicinanza delle comunità, le cure palliative. “Nel nostro incontro – conclude – a testimonianza dell’impegno di tanti volontari unitalsiani, una sorella di assistenza e un volontario ci racconteranno come essere strumento di tenerezza attraverso il servizio e l’appartenenza all’Unitalsi”.