Diocesi: Cosenza, oggi l’incontro “Dialogo e nuovi diritti nell’alba della primavera francescana”

“Dialogo e nuovi diritti nell’alba della primavera francescana”: è questo il tema dell’incontro che si svolgerà oggi pomeriggio (ore 16.30) a Cosenza, presso il salone degli Stemmi, in episcopio, per iniziativa della Fondazione Costantino Mortati e dell’Unione giuristi cattolici di Cosenza. Dopo i saluti di mons. Francesco Antonio Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, di Vittorio Gallucci, presidente del Consiglio dall’Ordine degli avvocati di Cosenza, e di Fabio Liparoti, presidente Unione giuristi cattolici di Cosenza, parleranno gli autori di “Francesco e il Sultano”, padre Enzo Fortunato, capo ufficio stampa della Basilica di Assisi, e il giornalista Piero Damosso. Il libro tratta dello storico incontro tra San Francesco d’Assisi e il Sultano d’Egitto Malik al Kamil, avvenuto a Damietta 800 anni fa e ritornato al centro delle cronache per il viaggio papale ad Abu Dhabi (febbraio 2019) dove Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib, hanno firmato il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”. Nel corso dei lavori spazio anche all’ultimo lavoro editoriale di Giampietro Calabrò, ordinario di Filosofia del diritto presso l’Unical, “L’alba del nuovo ordine”. A presiedere i lavori Francesco Tocci, presidente della Fondazione Mortati, che ha sede a Corigliano, paese natale del costituzionalista.