Diocesi: Bolzano-Bressanone, proseguono stasera a Dobbiaco gli incontri di “Maranatha: Signore, fa’ che io veda”

Proseguono nella diocesi di Bolzano-Bressanone gli incontri mensili sul tema della fede proposti tra ottobre 2019 e maggio 2020 dai settori per la Pastorale giovanile e vocazionale.

Il nuovo appuntamento di “Maranatha: Signore, fa’ che io veda” è in programma per stasera, dalle 19 alle 22, presso la sede del Servizio giovani nel centro culturale del Grand Hotel Dobbiaco.

“La serata – spiega una nota – è dedicata al tema dell’aiuto e del sostegno alla persona nei casi di grande dolore e sofferenza, dovuti a improvvisa malattia, a incidente e al lutto”. I partecipanti potranno discuterne con il decano Andreas Seehauser e il cooperatore Peter Kocevar. Ai giovani partecipanti verranno proposti momenti di riflessione, letture, scambio di esperienze.