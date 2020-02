Diocesi: Biella, selezionati i vincitori del concorso musicale per la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa

Sono stati selezionati i brani che allieteranno le celebrazioni della V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa (Biella) in programma il prossimo 30 agosto. Ne ha dato notizia oggi il santuario di Oropa, spiegando che la giuria – lo scorso 1° febbraio – ha valutato gli elaborati pervenuti a seguito del bando di concorso musicale organizzato dal Comitato per l’organizzazione degli eventi artistici del centenario in collaborazione con Feniarco (Federazione nazionale delle associazioni corali italiane) e Acp (Associazione cori piemontesi). Nelle quattro incoronazioni che si sono susseguite dal 1620 al 1920 la musica è sempre stata una presenza costante e imprescindibile. Musici provenienti da tutto il Piemonte (e non solo) hanno allietato ogni centenario le migliaia di persone riunitesi ad Oropa in questi eccezionali momenti di festa. I vincitori del concorso sono Jefferson Curtaz, nato a S. Paolo del Brasile e residente ad Aosta, e Fausto Fenice, nato a Stresa e residente a Verbania. Assegnati premi speciali a Sandro Frola, nato a Torino e residente a Barone Canavese (Torino); Andrea Donati, nato e residente a Milano; Andrea Buonavitacola, nato a Borgosesia e residente a Serravalle Sesia (Vercelli). La commissione giudicatrice era composta da Simone Baiocchi (Associazione nazionale S. Cecilia), Efisio Blanc (Feniarco), Giulio Monaco, direttore artistico di Oropa2020, Franco Monego in rappresentanza (Feniarco) e Silvano Presciuttini (Pontificio Istituto di musica sacra di Roma). Presente il responsabile dell’Ufficio liturgico della diocesi di Biella, don Massimo Minola. Alla giornata ha partecipato anche il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella.