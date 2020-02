Diocesi: Agrigento, al via la preparazione del Giovaninfesta con la presentazione di inno e logo

Partita la macchina organizzativa per l’edizione 2020 del Giovaninfesta, il raduno dei giovani della diocesi di Agrigento. I giovani di Raffadali, Comune che quest’anno ospiterà la manifestazione, assieme alla cittadinanza, hanno già dato inizio agli incontri in preparazione del primo maggio, giorno dell’evento. A poco meno di tre mesi dal “Gif 2020”, nella serata di oggi, venerdì 7 febbraio, in piazza Progresso, a Raffadali, alle 21.30, si terrà un evento, con musica e intrattenimento, nel corso del quale verranno presentati il logo e l’inno della edizione 2020 del Giovaninfesta.