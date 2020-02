Si è riunita stamattina alla presenza del ministro Roberto Speranza la task force sul coronavirus nCov-2019. “Nella riunione della task force di oggi è stato confermato che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro il 31 gennaio 2020 e che si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane”, si legge in un comunicato appena diffuso dal Ministero della Salute.