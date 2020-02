Chiara Lubich: per centenario nascita doppio appuntamento a Trento e a Loppiano per parlare di carisma al servizio di Chiesa e umanità

Sono 7 i cardinali e 137 i vescovi, amici del Movimento dei focolari, in rappresentanza di 50 Paesi, che parteciperanno al convegno “Un carisma a servizio della Chiesa e dell’umanità” che si svolgerà in due momenti: l’8 ed il 9 febbraio a Trento, città natale di Chiara Lubich, e dal 10 al 12 febbraio a Loppiano, cittadella internazionale dei Focolari vicino a Firenze. Dopo la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 25 gennaio a Trento in occasione della cerimonia per i cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, dall’8 al 12 febbraio 7 cardinali e 137 vescovi si raduneranno per riflettere sulle risposte che possono trarre dal messaggio di Lubich per le sfide della Chiesa cattolica nel nostro tempo. Il primo appuntamento si svolgerà al Centro Mariapoli “Chiara Lubich” a Cadine (Trento). Previsti anche alcuni importanti momenti pubblici nella città di Trento, aperti alla cittadinanza. Sabato 8 febbraio i partecipanti visiteranno a Trento la mostra “Chiara Lubich, città mondo” alla Galleria Bianca a Piedicastello. Alle 19.15 al Centro Mariapoli, la messa presieduta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento. Domenica 9 febbraio alle 10 la messa presieduta in duomo dal card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, trasmessa in diretta da TV2000 e in streaming sul sito www.centenariolubichtrento.it. L’incontro di Loppiano, in collaborazione con il “Centro Evangelii Gaudium” dell’Istituto Universitario Sophia, affronterà tematiche di attualità per la Chiesa e la società. “Il focus ruota attorno al rapporto che un carisma come quello dell’unità ha con la tappa della nuova evangelizzazione che Papa Francesco addita alla Chiesa”, afferma mons. Piero Coda, preside dell’Istituto Sophia. Tra i partecipanti al dibattito anche Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio.