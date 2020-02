Venezuela: card. Parolin, “si trovi una soluzione interna, pacifica e democratica”

“Io credo che la soluzione non è cambiata per nulla. I problemi di sempre continuano e le prospettive non so quali siano”. Cosi il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla crisi venezuelana, a margine del Simposio internazionale su “La pedagogia della santità”, in corso a Roma per iniziativa della Fondazione Azione Cattolica Scuola di Santità Pio XI. “La proposta che si fa – ha proseguito il cardinale – è che ci sia una soluzione interna, una soluzione pacifica, democratica, che veda la disponibilità di tutti a parlarsi e a trovare davvero soluzioni che soprattutto aiutino la popolazione a uscire da questa situazione di difficolta”.