Treno deragliato a Lodi: Fico, “vicinanza alle famiglie dei due macchinisti morti. Fare massima chiarezza sull’accaduto”

(Foto: Camera dei deputati)

“Esprimo la mia più profonda vicinanza alle famiglie dei due macchinisti che hanno perso la vita questa mattina nell’incidente ferroviario a Lodi. Occorre fare massima chiarezza su quanto accaduto. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno intervenendo per i soccorsi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in seguito all’incidente ferroviario avvenuto questa mattina nel Lodigiano.