Treno deragliato a Lodi: De Micheli (min. Infrastutture), “primo pensiero a famiglie vittime e a feriti”. “Facciamo il possibile per avere un quadro chiaro della situazione”

“Il primo pensiero va alle famiglie delle vittime e ai feriti del Frecciarossa. Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per avere un quadro chiaro della situazione e supportare il lavoro della magistratura”. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un tweet pubblicato in seguito all’incidente ferroviario avvenuto questa mattina nel Lodigiano. La ministra in mattinata sarà sul luogo del deragliamento del treno Frecciarossa 9595, in provincia di Lodi.

