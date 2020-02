Stati Uniti: Conferenza episcopale, quattro video su YouTube per spiegare l’impegno politico dei cattolici

(da New York) Quattro video su YouTube per spiegare l’impegno politico dei cattolici. È questa l’iniziativa dei vescovi statunitensi inaugurata il giorno dopo il discorso del presidente Donald Trump sullo stato dell’Unione e l’apertura ufficiale della campagna elettorale, in un momento in cui la polarizzazione sempre più estrema tra gli organi di governo e gli appartenenti ai diversi schieramenti politici sta dividendo il Paese e tracciando solchi talvolta incolmabili. La Conferenza episcopale degli Stati Uniti attraverso le testimonianze di giovani e di vescovi vuole aiutare i cattolici ad agire nella vita politica ispirati dalla preghiera ma anche dall’insegnamento della Chiesa e, in particolare, di Papa Francesco.

I video pubblicati hanno ottenuto l’unanime approvazione di tutti i vescovi e si ispirano alla lettera pastorale della Conferenza episcopale americana “Forming Consciences for Faithful Citizenship – Formare le coscienze per una cittadinanza fedele”, in cui si suggerisce ai fedeli di dare priorità alla fede rispetto alla politica partigiana e di impegnarsi civilmente nel rispondere ai pressanti problemi dei nostri giorni.

I video in inglese, spagnolo, tagalog e vietnamita terminano tutti con una preghiera e sono tematici: il primo è sulla partecipazione, il secondo sulla protezione della vita e della dignità umana, il terzo sul bene comune e il quarto sul servizio al prossimo.

“I vescovi degli Stati Uniti invitano tutti i cattolici a portare la loro fede nella pubblica piazza”, ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo José H. Gomez, che ha presieduto il gruppo di lavoro e ha precisato che “l’impegno e la partecipazione politica sono modi importanti in cui insieme possiamo lavorare per proteggere i non nati, accogliere gli immigrati, rendere giustizia alle vittime del razzismo e dell’intolleranza religiosa, sostenere le famiglie, accompagnare le persone che vivono in condizioni di povertà e difendere tutti coloro che sono vulnerabili”.