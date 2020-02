Ricerca: Conte, “vogliamo avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2.000 ricercatori all’anno per 5 anni”

“Tra gli obiettivi prioritari di questo governo rientra la volontà di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2.000 ricercatori all’anno per 5 anni per consentire alle Università, agli enti di ricerca di poter programmare nel medio termine”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, intervenendo al Question time nell’aula di Palazzo Madama.

Per il premier “è importante investire in ricerca e innovazione garantendo innanzitutto valorizzazione, stabilità, sicurezza economica a coloro che producono o sono in grado di produrre già oggi le idee migliori per il nostro futuro”.