Nicaragua: dissequestrata la carta per stampare “La Prensa” grazie all’intervento del nunzio

Si apre uno spiraglio, grazie alla mediazione del nunzio apostolico in Nicaragua, perché “La Prensa”, il maggiore quotidiano indipendente del Nicaragua, possa continuare a essere pubblicato anche su carta. A fine gennaio, il quotidiano aveva pubblicato un editoriale denunciando l’asfissia economica a cui era sottoposto dal regime di Ortega. Infatti, da 75 settimane i quantitativi di carta necessari per la stampa del giornale sono stati sequestrati dalla Direzione generale della Dogana, che ha impedito anche l’importazione di altri quantitativi di carta.

In seguito alla denuncia e alla mobilitazione dei giornalisti indipendenti e di alcuni organismi della società civile, il nunzio apostolico, mons. Stanislaw Waldemar Sommertag, ha aperto con la Dogana un canale di dialogo. Lo ha rivelato la stessa direzione de “La Prensa” in un comunicato diffuso ieri, nel quale si annuncia che il giornale ha potuto accedere al proprio magazzino. Andrà, tuttavia, verificato lo stato della materia prima, bloccata da 500 giorni.