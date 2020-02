Diocesi: Bolzano-Bressanone, il vescovo Muser in visita al Vinzentinum

Si è ripetuta a Bressanone la tradizionale visita pastorale annuale del vescovo Ivo Muser al Vinzentinum, che quest’anno ospita 281 studenti. Il presule ha incontrato i responsabili dell’istituto vescovile, il personale, gli educatori e naturalmente le diverse classi di alunni.

Dal 1872 il Vinzentinum di Bressanone è una scuola paritaria in lingua tedesca gestita dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. Nella tradizionale visita annuale, a cui dedica un’intera giornata, il vescovo Ivo Muser ha approfondito con la dirigenza lo sviluppo e i progetti futuri della scuola e del convitto interno. Ampio spazio è stato dedicato, come sempre, ai colloqui del presule con le diverse classi di studenti, dalle medie alle superiori e ai maturandi. Mons. Muser ha quindi incontrato anche il team degli educatori, il corpo insegnante, il personale della struttura e ha visitato i sacerdoti anziani residenti nell’istituto. L’intensa visita si è conclusa con la celebrazione eucaristica nella chiesa del Vinzentinum.

Attualmente il Vinzentinum ospita 281 studenti (tra cui 104 ragazze): 138 frequentano la scuola media e 101 il liceo classico interni alla struttura, mentre 42 sono gli studenti che soggiornano nel convitto del Vinzentinum ma studiano in altri istituti scolastici.