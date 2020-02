Cyberbullismo: Conte, anche in politica “la scorciatoia dell’uomo forte non ha nulla a che vedere con la buona pratica di governo”

“La violenza è un problema culturale ecco perché è importante il tasto educativo”. A dirlo è il premier Giuseppe Conte durante l’incontro organizzato oggi dal Moige. “Quanti cinesi in questi giorni sono stati oggetto di discriminazione? Eppure – ha osservato – una corretta informazione ci porta a dire che sia totalmente sciocco avere questi comportamenti. Dobbiamo stare attenti perché dalla discriminazione iniziale si generano forme violente. Dal linguaggio dobbiamo partire e prestare attenzione alle parole che pesano. Il linguaggio dell’odio va bandito e va afferrata la verità che chi contrasta il bullismo è più forte del bullo”. Anche in politica c’è da fare mea culpa, secondo Conte. “La politica è perseguire il bene pubblico. La scorciatoia dell’uomo forte non ha nulla a che vedere con la buona pratica di governo”.