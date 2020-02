Coronavirus: Di Maio (min. Esteri), “in continuo contatto con i 35 connazionali a bordo della nave giapponese bloccata al porto di Yokohama”

Dall’Italia si è “in continuo contatto con i 35 connazionali a bordo della nave giapponese bloccata al porto di Yokohama. L’Unita di crisi del ministero degli Affari esteri e la nostra ambasciata in Giappone stanno monitorando con grande attenzione il caso. Massimo impegno per tutelare i nostri connazionali”. Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, in un tweet postato sul proprio account poco fa.

In continuo contatto con i 35 connazionali a bordo della nave giapponese bloccata al porto di Yokohama.

L’Unita di Crisi del @ItalyMFA e la nostra ambasciata @ItalyinJPN stanno monitorando con grande attenzione il caso.

Massimo impegno per tutelare i nostri connazionali. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 6, 2020