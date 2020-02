Coronavirus: Conte, “monitoriamo costantemente la situazione per tutelare al meglio la salute degli italiani”

Rispetto all’emergenza coronavirus “monitoriamo costantemente la situazione per tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet. Il premier con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, hanno fatto il punto della situazione al centro operativo della Protezione civile.

Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sulla gestione dell’emergenza #CoronaVirus. Monitoriamo costantemente la situazione per tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini pic.twitter.com/sfVmKhFdv4 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) February 6, 2020