Chiesa: card. Parolin, “nella Chiesa c’è di tutto ma ridurla a categorie è mortificante”

“Si dà un’interpretazione che la Chiesa sia un luogo dove si scontrano le fazioni più diverse, dove ci sono gruppi di pressione, gruppi di potere, cordate”. A denunciarlo è stato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a margine del Simposio internazionale su “La pedagogia della santità”, in corso a Roma. “Nella Chiesa c’è di tutto, perché anche nella Chiesa c’è il peccato”, ha detto il cardinale, “e da questo dobbiamo convertirci tutti i giorni. Non siamo il Regno di Dio realizzato, ma siamo in cammino”. “Però – ha aggiunto – ridurre a queste categorie la Chiesa mi pare mortificante. Leggere solo in quest’ottica non rende ragione di quello che è la Chiesa. L’invito è andare al di là di questi criteri e di queste categorie e di vedere invece quanto nella Chiesa si sta facendo di bene e di positivo, pur nelle difficoltà che ci sono in ogni relazione umana”.