Card. Parolin: “il Papa è uno solo”

“Il Papa è uno solo, perché il Papa è colui che ha l’autorità”. Lo ha detto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, interpellato dai giornalisti a margine del Simposio internazionale su “La pedagogia della santità”, in corso a Roma. “Chi non ha più autorità non è più Papa. Questo è molto chiaro”, ha proseguito il cardinale. “Sull’avvicendamento non desidero intervenire”, ha risposto alle domande sulle indiscrezioni di stampa che riguardano in questi giorni mons.Georg Ganswein, prefetto della Casa pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI. Quanto all’attesa esortazione apostolica di Papa Francesco a conclusione del Sinodo per l’Amazzonia, Parolin ha reso noto: “Si è parlato di date diverse, non so esattamente quando”. Il dossier su McCarrick, ha detto infine il segretario di Stato ai giornalisti, “uscirà, ma non so dire esattamente quando. In un futuro prossimo, ma la pubblicazione dipende dal Papa. A lui spetta l’ultima parola”.