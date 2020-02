Argentina: una messa per la vita promossa dai vescovi nel santuario di Lujan

Messa contro l'aborto a Lujan (Ph. Marcelo Carrol)

Si svolgerà il prossimo 8 marzo, nel contesto delle celebrazioni per la Giornata mondiale della donna e del rinnovato dibattito su una legge per depenalizzare l’aborto, una messa nella basilica di Lujan, il maggiore santuario mariano dell’Argentina, concelebrata da tutti i vescovi del Paese. A promuoverla, la Conferenza episcopale argentina (Cea). L’invito è contenuto in una breve nota diffusa ieri dalla Commissione esecutiva della Cea, la quale specifica che, durante la celebrazione, che si terrà alle 11, si pregherà perché la vita umana sia protetta dal concepimento fino alla morte naturale. “Invitiamo tutto il popolo di Dio e tutti gli uomini e donne di buona volontà a unirsi in questa preghiera per la vita, assieme alla Vergine di Lujan patrona del popolo argentino”, scrivono i vescovi.