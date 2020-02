Ue-Balcani: Varhelyi (Commissione), “allargamento è una priorità assoluta”. Nuove regole per i negoziati di adesione

(Bruxelles) “L’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali è una priorità assoluta per la Commissione. Stiamo lavorando su tre fronti. In primo luogo, oggi proponiamo misure concrete per rafforzare il processo di adesione. Stiamo rafforzando e migliorando il processo, ma l’obiettivo rimane comunque l’adesione a pieno titolo all’Ue. In secondo luogo, la Commissione mantiene le sue raccomandazioni di avviare negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania e fornirà prossimamente un aggiornamento sui progressi compiuti da questi due Paesi. In terzo luogo, in preparazione del vertice Ue-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel mese di maggio, la Commissione proporrà un piano di sviluppo dell’economia e degli investimenti per la regione”. Il commissario per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi (nella foto), presenta una proposta “volta a far progredire il processo di adesione all’Ue rendendolo più credibile, dinamico e prevedibile e rafforzandone l’orientamento politico”. La Commissione fornirà indicazioni “più chiare su quello che l’Ue si aspetta dai Paesi dell’allargamento nelle diverse fasi del processo, specificando le conseguenze positive che possono derivare dai progressi in materia di riforme”. Analogamente, la Commissione propone misure che sanzionino qualsiasi stallo o regresso grave nell’attuazione delle riforme e nel rispetto dei requisiti del processo di adesione. La Commissione “si augura che gli Stati membri approvino la proposta, contestualmente all’avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania, in previsione del vertice Ue-Balcani che si terrà a Zagabria il 6 e 7 maggio”.