Terra Santa: Custodia, inaugurata a Gerusalemme la nuova guest house “Dar Mamilla”

“Dar Mamilla”, la nuova guest house, situata presso il convento delle suore di San Vincenzo de’ Paoli a Gerusalemme, è stata ufficialmente inaugurata ieri con la benedizione del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. La struttura che si trova nei pressi di Mamilla, a cinque minuti dalla Porta di Jaffa e dalla Porta Nuova della Città Vecchia di Gerusalemme, è gestita da Ats Associazione Pro Terra Sancta. La Ong della Custodia di Terra Santa nel 2018 ha deciso di farsi carico della ristrutturazione di alcuni locali delle suore di San Vincenzo de’ Paoli, per costruire una piccola casa di accoglienza. “L’obiettivo è anche quello di aiutare con le nostre donazioni le suore della congregazione, che gestiscono un asilo con 230 bambini e si occupano di 30 disabili – ha spiegato Clara Borio di Ats –. Le suore ci hanno accolto molto bene e i nostri primi ospiti sono arrivati a metà ottobre del 2019. Stiamo iniziando ad avere sempre più richieste, tramite il passaparola e il sito del Christian Information Centre. Stiamo preparando anche un sito web per questa guest house”. Le stanze disponibili su due piani sono tredici, per un massimo di circa venticinque ospiti. Oltre al necessario per la prima colazione, nella casa è a disposizione una cucina e una lavanderia. A “Dar Mamilla” sono in vendita anche i prodotti legati ad altri progetti di Ats: ceramiche realizzate dalle donne di Betania e lavori provenienti dal Mosaic Centre di Gerico, Sebastya e Betlemme.